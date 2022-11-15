İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili kritik detay!

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin bugün yakalanan Ahmed J'nin, terörist Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak Suriye uyruklu Ahlam Albashır'a bombayı verdiği belirlenen firari şüpheli B.'yi kaçmak üzere Edirne'ye götüren Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmet Jarkas gözaltına alındı. .

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.'yi olay günü Beyoğlu'na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır Beyoğlu'na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi'ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü.

Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.'yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler'deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas'ın yardımıyla Edirne'ye kaçtı. B.'yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul'a döndü. Jarkas, İstanbul'da gözaltına alındı. .