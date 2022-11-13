İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'nde patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi. .