İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'nde patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2022-11-13 17:56:50
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.
Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi. .
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