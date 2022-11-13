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İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'nde patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

23 Dakika Önce
2022-11-13 17:56:50
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi. .

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