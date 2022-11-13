İstiklal Caddesi’nde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Yerlikaya tarafından yapılan son açıklamaya göre patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamaya dair "İstanbul Valisi Yerlikaya: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirken, Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi. .