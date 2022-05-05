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İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yurda kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

1 Gün Önce
2022-05-05 01:11:23
İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

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Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi. AA .

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