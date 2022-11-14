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İstiklal Caddesi ile ilgili yeni gelişme!

Dün akşam saatlerine doğru meydana gelen patlamanın ardından olay yeri incelemenin çalışmaları sona erdi. İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

5 Saat Önce
2022-11-14 07:19:20
İstiklal Caddesi ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından cadde giriş çıkışlara kapatılmıştı.

Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların trafiğine açıldı.

Caddede bulunan banklar ise Beyoğlu Belediyesi tarafından kaldırıldı.

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