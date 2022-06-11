İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun’un rütbesi sökülecek

Emniyet Genel Müdürlüğünce eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35. madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un rütbelerinin 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alınmasına karar verildi.

Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun'un polis kimliği ve silahının da geri alınacağı belirtildi.

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun Kaftancıoğlu'nu, Halide Edip Adıvar'a benzeterek "Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" demişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımını kınarken İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir "AHLAKSIZLIĞI" kabul edilemez demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ve Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

EMNİYETİN İÇİNDE FETÖ'CÜ YOK RAPORU SUNMUŞTU

Sabri Uzun ayrıca 2002'de İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda, "Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı" yönünde görüş bildirmişti. .