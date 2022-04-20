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İstifa eden doktorlara asistanlık imkanı

Sağlık Bakanı Koca, istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla bir uzmanlık eğitimine yerleşen doktorların bir defaya mahsus, süre beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.

51 Dakika Önce
2022-04-20 21:21:08
İstifa eden doktorlara asistanlık imkanı

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Koca, memuriyetten istifa etmiş ve son TUS sınavıyla uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin bir defaya mahsus asistanlığa başlayabileceklerini söyledi.

Koca açıklamasında, "Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevduat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek" ifadelerine yer verdi.

doktor-istifa .

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