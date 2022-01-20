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İstifa edeceği ileri sürülen TÜİK Başkanı sessizliğini bozdu

Kulislerde istifa edeceği konuşulan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, sessizliğini bozdu. Dinçer, “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum.” dedi.

34 Dakika Önce
2022-01-20 10:00:12
İstifa edeceği ileri sürülen TÜİK Başkanı sessizliğini bozdu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer, Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a konuştu.

TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtlayan Dinçer “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek… Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?” dedi.

Dinçer, TÜİK içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktararak “Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK'te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz” diye konuştu.

Enflasyon verilerinin istatistiki veri olduğuna olduğuna dikkat çeken Dinççer şu ifadeleri kullandı:

‘TÜİK enflasyonu aslında yüksek hesaplıyor ama baskılar yüzünden düşük oran açıklanıyor'

Peki hiç düşünülmüyor mu, hesaplanan doğru oran yıllar yılı nasıl oluyor da hiç sızmıyor?

TÜİK yıllardır enflasyonu hesaplanandan düşük açıklayacak ama orada çalışan hiç kimse bunu eşine, dostuna, bir basın mensubuna söylemeyecek.

İstatistiki verilerden söz ediyoruz; devlet sırlarının muhafaza edildiği bir kurumdan değil!

Bir hesaplamanın yanlış yapıldığını söylemek, ileri sürmek başka bir şey; hesaplamanın doğru yapılıp açıklanan oranın çarpıtıldığını söylemek başka bir şey!

İlkini ileri sürebiliriz, eleştirilecek yönler bulabiliriz; muhtemelen vardır da.

Ama ikinci; çok iddialı bir yaklaşım. Bunu da iddia edebiliriz ama arada bir de düşünelim; ‘TÜİK nasıl bir kurum ki hesapladığı doğru oranları hiç sızdırmadan yıllardır gizlemeyi başarıyor' diye”

TÜİK Başkanı Dinçer, geçtiğimiz günlerde kendisiyle görüşmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemişti. Kurum Kılıçdaroğlu kurum önüne gittiğinde ise kapıya kilit vurmuştu. Görüntüler tepki çekmişti. .

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