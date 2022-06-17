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İşten eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu

Konya'da, işten çıkıp eve gelen Hatice Kuyucak (65), eşi emekli Abdullah Kuyucak'ı (75) banyoda öldürülmüş halde buldu. Kuyucak'ın, sırt ve boynundan bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

2 Saat Önce
2022-06-17 00:07:02
İşten eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabegus Sokak'ta meydana geldi. Belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, akşam eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda giyinik vaziyette hareketsiz halde buldu. Hatice Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları Kuyucak'ın kanlar içinde olduğu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Kuyucak'ı bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor. DHA

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