İşte yurt dışından fonlanan yerli medya kuruluşları ve dernekler

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) 2021 yılına ait yayınladığı veriler ise Türkiye’de yardım alan sadece medyayı değil tüm dernekleri de göz önüne çıkardı. Açıklananlar arasında BİANET’in sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı görüldü.

Türkiye'de yabancı vakıfların sağladığı maddi yardımlar her dönem tartışma konusu oldu. Bu konuda yurt dışından maddi yardım alan yerli medya kuruluşları ise göze en çok batan kurumlar oldu.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (SIDA) 2021 yılına ait yayınladığı veriler ise Türkiye'de yardım alan sadece medyayı değil tüm dernekleri de göz önüne çıkardı.

Türkiye'ye en yüksek ödeme mülteciler konusunda yapılırken bazı ödemelerin hangi kurumlara yapıldığı ise açıklanmadı.

BİANET'E 1.8 MİLYON DOLAR

Açıklananlar arasında BİANET'in sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı görülürken, 2019-2021 arasındaki üç yılda kurumun SIDA'dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek gördüğü ortaya çıktı.

Sitenin internet sitesinde ise en alt kısımda küçük harflerle “Bu web sitesi IPS İletişim Vakfınca İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) desteğiyle yürütülen, ‘Haklar İçin Habercilik, Haberciler İçin Özgürlük' -kısa adıyla BİA3 - projesi kapsamında yayınlanmaktadır. Bu web sitesinin içeriği yalnızca IPS İletişim Vakfı'nın sorumluluğundadır ve hiçbir biçimde SIDA'nın tutumunu yansıtmamaktadır” ifadelerini kullanılması dikkat çekti.

Ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na da “işkence görenlerin rehabilitasyonu” amacıyla 793 bin dolarlık ödeme yapıldığı da aktarıldı.

Öte yandan şiddet gören kadın haklarını savunan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na da 597 bin dolar, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'ne 553 bin dolar, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na 347 bin dolar, (AÇEV) Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne (KADER) 157 bin dolar, KAMER Vakfı'na da 2021 yılı içersinde 542 bin dolar aktarıldığı görüldü.

Sadece SİDA'nın Türkiye içerisinde 2021 yılında 19 milyon dolarlık destek sağladığı belirtildi.

MEDYASCOPE LİSTEDE YOK

Ayrıca onaylanmış hibelerini açıklayan Teksas merkezli ABD'li sivil toplum örgütü Chrest Foundation da Türkiye ile ilgili 2021 rakamlarını açıkladı.

Geçen yıl bu kuruluştan fon aldığı için tartışmaların odağında kalan Ruşen Çakır'ın yönettiği Medyascope bu yıl listede yer almadı.

Chrest Foundation 2021'de “Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak” amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği'ne 59 bin dolar verdi.

“İnsan hakları eğitim modülleri aracılığı ile çoğulculuk, çok kültürlülük, birlikte yaşama ve çeşitliliğin öneminin teşvik edilmesi” amacıyla da Hrant Dink Vakfı'na 75 bin dolar aktarıldı.

İfade özgürlüğü ve medeni hakları desteklemeyi amaçlayan 17. İstanbul Bienali'ne destek amacıyla da İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'na (İKSV) 73 bin dolar verildiği açıklandı.

“Kürtçe dili öğretim materyalleri üretmek” için Mezopotamya Vakfı'na 44 bin dolar, “Partizan olmayan habercilik yapılması” için de Serbestiyet isimli medya kuruluşuna ise 49 bin 995 dolar aktardığını açıkladı.

İşte o listeler:

Kaynak: odatv4.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.