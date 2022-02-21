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İşte koronavirüsün geleceğiyle ilgili iyi ve kötü senaryolar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüsün geleceğiyle ilgili olası iyi ve kötü senaryoları paylaştı.

1 Saat Önce
2022-02-21 10:58:00
İşte koronavirüsün geleceğiyle ilgili iyi ve kötü senaryolar

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından koronavirüsün geleceği konusundaki senaryoları paylaştı.

Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi:

Olası en iyi senaryo: Omikron kadar bağışıklıktan kaçamayan ama bulaşıcılık ve virulansı benzer varyant olursa: 2022-2023 sonbahar/kışında, daha hafif seyirli, daha küçük bir dalga

Olası en mümkün, optimist senaryo: Omikron kadar bağışıklıktan kaçabilen ama bulaşıcılık ve virulansı benzer varyant olursa:2022-2023 sonbahar/kışında, omikron kadar büyük bir dalga

Olası en mümkün, pesimistik senaryo: Omikrondan daha fazla bağışıklıktan kaçan, daha bulaşıcı, benzer. virulansta varyant olursa sonbahar/kış dışında da, çok sayıda kişiyi etkileyen büyük dalgalar, ölümler esas olarak aşısızlarda, yaşlılarda ve risk gruplarında.

Olası en kötü senaryo: Omikrondan daha fazla bağışıklıktan kaçan, daha bulaşıcı, daha virulan varyant varlığında çok büyük dalgalar ve esas olarak bağışıklığı olmayanlarda olmak üzere ölümler.

Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

Tabii bunların hepsi, mevcut bilimsel kanıtlar ve veriler üzerinden hazırlanmış senaryolar, bu kadar hızlı değişen bir virüs, bu kadar çok insan, ülke, yaklaşım, tedavi varken tam olarak neler olacağını ancak olup bittikten sonra söyleyebiliriz. .

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