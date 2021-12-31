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İstanbullular yılbaşını nerede kutluyor? Hangi ilçelerde kutlama var? Taksim'de kutlama var mı?
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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbullular yılbaşını nerede kutluyor? Hangi ilçelerde kutlama var? Taksim'de kutlama var mı?

İstanbullular yılbaşını nerede kutluyor? Hangi ilçelerde kutlama var? Taksim'de kutlama var mı?

Beşiktaş'ta kim sahne alacak? İstanbul'da trafik durumu nasıl? Hangi semtlerde kutlamalar yapılıyor?

2 Saat Önce
2021-12-31 22:56:32
İstanbullular yılbaşını nerede kutluyor? Hangi ilçelerde kutlama var? Taksim'de kutlama var mı?

İstanbullular, yeni yıla saatler kala Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerdeki kutlamaların yapılacağı alanlarda toplandı.Kutlamaların adreslerinden biri olan Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi, "Mutlu Yıllar" yazılı ışıklarla aydınlatıldı.

Beşiktaş'ta kim sahne alacak?

Beşiktaş Belediyesi tarafından iskeleye DJ ve sanatçıların performanslarını sergileyeceği sahne kuruldu. İlerleyen saatlerde Ozan Doğulu ile şarkıcı Edis'in sahne alması bekleniyor.Polis, iskeleye giden yolları araç girişine kapattı. Yeni yılı burada karşılamak isteyen vatandaşlar, sahnenin kurulu olduğu iskeleye oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek ulaşabiliyor.

Beşiktaş'ta trafik durumu nasıl?

Beşiktaş ve Kartal heykeli civarında da geniş güvenlik önlemi alan polisin denetimleri devam ediyor.
Birçok vatandaşın da yılbaşını karşılamak üzere kafe ve restoranları tercih ettiği görülüyor. Öte yandan, Dolmabahçe-Ortaköy istikametinde de yoğun trafik olduğu gözleniyor.

Taksim'de kutlama var mı?

Ortaköy'de hizmet veren kafe ve restoranlar da yılbaşı için süslendi. Semte, İstanbulluların yanı sıra bazı turistlerin de yılbaşını kutlamak üzere geldiği görüldü.Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk oluştu
Taksim Meydanı'na kurulan yılbaşı süslemeleri önünde vatandaşlar ile turistler fotoğraf çektiriyor. Ayrıca Gezi Parkı'nın Taksim Meydanı'na bakan kısmına konulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden kameralarla meydan ve İstiklal Caddesi anlık olarak takip ediliyor, herhangi bir olumsuzlukta sahada görev yapan polislere bildiriliyor.

Bağdat caddesinde kutlama

Anadolu Yakası'nda vatandaşlar Bağdat Caddesinde toplanmaya başladı.Anadolu Yakası'nda da vatandaşlar yılbaşı kutlaması için Bağdat Caddesi'nde toplanmaya başladı.Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik olağan akışında devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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