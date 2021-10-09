İstanbullular araç temizliğine 3 bin 652 TL harcadı

İstanbullu otomobil sahipleri, salgından korunmak için araç temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine araç başına ortalama 3 bin 652 TL harcama yaptı.

IPSOS'un Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) üyesi Auto King için yaptığı araştırmaya göre, son iki yılda oto bakım sektöründe en çok harcama araç içi temizlik ve dezenfeksiyona yapıldı.

IPSOS tarafından Auto King için yapılan “Oto Bakım Koruma ve Mekanik Bakım Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Buna göre, salgın dönemine girilmesi ile birlikte hijyen hayatın her alanında olduğu gibi otomobiller için de öncelik haline geldi.

Son iki yılda oto bakım sektöründe en çok harcama araç içi temizlik ve dezenfeksiyona yapıldı. Temmuz 2021 verilerine göre 3,1 milyon otomobilin bulunduğu İstanbul'da sürücüler son iki yıl içinde en çok detaylı iç temizlik uygulamasına para harcadı.

Araştırmaya katılan her 100 kişiden 77'si araçlarına detaylı iç temizlik, 55'i ise klima ve bakteri dezenfeksiyonu, 23'ü ise ozon ile iç sterilizasyon yaptırdığını bildirdi. Son iki yılda bir araca uygulanan detaylı iç temizlik işlem sayısı ortalama 6,5 adet oldu.

Araç başı 3 bin 652 TL temizliğe harcandı

İstanbullu otomobil sahipleri, koronavirüsten korunmak için araç temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine araç başına ortalama 3 bin 652 TL harcama yaptı. Oto bakım ve koruma hizmet alımlarında temizlik işlemlerinden sonra en çok harcama pasta-cila işlemine yapıldı.

Oto bakım ve koruma hizmetlerinde hizmet alınacak iş yerini önden araştırma oranı yüzde 49 oldu. Araç sahiplerinin diğer yarısı ise referans üzerine uygulama noktası seçtiklerini ifade ediyor. Araştırma yapma durumu 25-34 yaş grubunda genel ortalamanın üzerinde bulunuyor. En çok araştırma yapılan kanal yüzde 78 ile internet. Ardından yüzde 58 ile "arkadaşlara sorma" geliyor.

Araştırmada, otomobil ve sürüş güvenliği için mecburi olan mekanik bakım hizmetlerine yapılan harcamalar da ortaya çıktı. Buna göre İstanbullular, mekanik bakımda en çok periyodik bakım, motor yağı değişimi, akü kontrol ve değişim işlemlerini satın aldı. İstanbullu sürücülerin mekanik bakımda hizmet alım kriterlerinin başında fiyat, kullanılacak malzeme kalitesi, işi yapacak ustanın kalifikasyonu ve garanti verilip verilmediği geliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.