Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'da çarşamba gününden itibaren kar yağışının beklediğini açıklarken, 14 il için 'sarı kod' uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek.

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.

Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

14 il için sarı kod uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.