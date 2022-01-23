İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı!

Vali Yerlikaya İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşlara yeni bir uyarı mesajı yayınladı.

Ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı, birçok ilde yolları kapattı; kazalara neden oldu. Hayatı felç eden kar yağışı, önceki gün İstanbul'a giriş yaptı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle bu sabaha uyanan vatandaşlar, İstanbul'u bembeyaz gördü.

"TEDBİRİ BIRAKMAYALIM"

Vali Yerlikaya kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir uyarı yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Günaydın İstanbul! Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Şehirlerarası ulaşımda karla mücadele çalışmalarında İstanbul'umuzdaki karayolları ekiplerimizden 195 kamyon, 32 yükleyici, 9 greyder, 22 kurtarıcı toplam 258 araç ile çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı. .