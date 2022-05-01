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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Valiliği'nden ''Teşvikiye Camii'nin elektrikleri kesildi'' iddiasına yanıt

İstanbul Valiliği'nden ''Teşvikiye Camii'nin elektrikleri kesildi'' iddiasına yanıt

İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camii'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.

3 Saat Önce
2022-05-01 12:35:15
İstanbul Valiliği'nden ''Teşvikiye Camii'nin elektrikleri kesildi'' iddiasına yanıt

Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı." ifadesi kullanıldı.

Teşvikiye Mahalle Muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Teşvikiye Camisi'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz." denildi.

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