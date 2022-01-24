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İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını açıkladı.

56 Dakika Önce
2022-01-24 07:52:03
İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağı

İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter kararı© NTV tarafından sağlanmıştır SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter kararı

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır" dedi. .

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