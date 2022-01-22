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İstanbul Valiliği'nden evsizlere çağrı: ''Misafir edelim''
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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Valiliği'nden evsizlere çağrı: ''Misafir edelim''

İstanbul Valiliği'nden evsizlere çağrı: ''Misafir edelim''

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başlattığı ’Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim’ çalışmasının devam ettiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-01-22 08:47:40
İstanbul Valiliği'nden evsizlere çağrı: ''Misafir edelim''

Açıklamada, "Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklarımız ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması sürdürülüyor. Çalışma kapsamında, 39 İlçemizde evsiz, mekânsız durumda bulunan vatandaşlarımız anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, Yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için, bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, en yakın polis, jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattını aramanızı bekliyoruz." denildi. .

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