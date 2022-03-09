DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye yoğun kar altında kalacak! İşte ayrıntılar
Gezegenimizdeki su, dünyamızdan daha mı eski?
Ali Ulvi Kurucu TYB İstanbul'da anıldı
Babacan'dan 'ittifak' açıklaması
Benzin ve motorine zam
Rus bankası 'yuan mevduatı' hesabı sunmaya başladı
Destici: 'Türkiye, tarafı olmadığı savaşın bedelini ödememelidir'
'Asbest' kaynaklı kanserli köylerin haritası çıkarıldı
İstanbul kurye yasağı Mart 2022 | İstanbul moto kurye yasağı bitti mi? İstanbul'da moto kurye çalışması ne zamana kadar yasak?
Yeni Asya gazetesinden 6 partiye 'FETÖ' uyarısı
Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm tek parça izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm (22.bölüm) full HD
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye kritik ziyaret
Dipsiz Göl'ün yaşı ve kökeni belirlenemedi
Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye geliyor
Mithat Sancar: Sofra yangın yeri, halk açlığa mahkûm ediliyor

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'un ardından bir ilde daha okullar tatil

İstanbul'un ardından bir ilde daha okullar tatil

Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-09 15:36:58
İstanbul'un ardından bir ilde daha okullar tatil

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş