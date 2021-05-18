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İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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18.05.2021 16:28:21
İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre yangın, İstanbul Tıp Fakültesi cerrahi monoblok binasının çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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