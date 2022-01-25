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İstanbul kara teslim! Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

50 Dakika Önce
2022-01-25 07:09:47
İstanbul kara teslim! Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir;

Bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç giriş kısıtlaması devam edecektir .

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