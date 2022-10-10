İstanbul Kadıköy'de patlama son dakika! Fikirtepe'de son durum patlama ne oldu? İstanbul Kadıköy Fikirtepe patlaması neden oldu?

İstanbul Kadıköy'de patlama son dakika İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, İstanbul valisi ve belediye başkanından konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi. Fikirtepe'de son durum patlama ne oldu? Ölen ve yaralanan sayısı kaç? Patlama neden oldu? İşte detaylar...

İstanbul Kadıköy'de patlama son dakika İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, İstanbul valisi ve belediye başkanından konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi. Fikirtepe'de son durum patlama ne oldu? Ölen ve yaralanan sayısı kaç? Patlama neden oldu? İşte detaylar...

İstanbul Kadıköy'de patlama son dakika

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta saat 19.05'te 3 katlı binanın 3'üncü katında bir patlama meydana geldi. Bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangın için 56 personel ve 19 araçla müdahale çalışamları yürütüldü.

Yangın sonrası binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını yitirdiği tespit edildi.

İstanbul Valisi açıklama yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili resmi Twitter hesabından;

"Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı yangının doğalgazdan olmadığını belirtti.

İBB açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili;

"İstanbul Fikirtepe'deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek." açıkalamsını yaptı.

Fikirtepe'de son durum patlama ne oldu?

Patlamaya dair yapılan açıklamalar şu an için sınırlı. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe patlaması neden oldu?

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni doğalgaz olabileceği düşünülsede net olarak nedeni henüz bilinmiyor. Detaylar bekleniyor.

Ölen ve yaralanan sayısı kaç?

Fikirtepe patlamasında yapılan çalışmalara göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan sayısına ilişkin henüz bilinen bir açıklama yok. .