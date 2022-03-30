İstanbul için afet planı hazırlandı

İstanbul için öngörülen en önemli 9 tehlike belirlendi. Sorumlu ya da destekleyici kurum ve kuruluşlara düşen görevler tanımlandı. Afet riskinin azaltılmasına yönelik hazırlanan İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtıldı.

İstanbul'da riski azaltmaya yönelik hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı kamuoyuyla paylaşıldı.

Plan, kurumlara rehber olması amacıyla 388 sayfalık kitap haline getirildi. Planın hazırlık çalışmalarında 138 kurum ve kuruluş ile bilim insanları yer aldı.

İstanbul için belirlenen 9 tehlike başlığı şöyle sıralandı: Taşkın, yangın, heyelan, deprem, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, göç ve nüfus hareketleri, meteorolojik afetler ve diğer tehlikeler.

4 amaç, 34 hedef ve 454 eylem belirlendi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, planı tanıtırken şunları söyledi:

“İRAP kapsamında, kurumlarımızın risk azaltma eylemleri; 4 amaç, 34 hedef ve 454 eylem olarak tespit edildi. 4 amaç şehrimizi güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak.”

“Kendinize ve şehrimize yardım edin”

Vali Yerlikaya, olası deprem için İstanbulluların da ödevleri bulunduğunu hatırlattı ve çağrıda bulundu:

"Allah rızası için kendinize yardım edin, bize, yani şehrimize yardım edin. Artık ruhsatsız, iskansız ev yapma devri çok uzun zamandan beri bitti. Gördüğümüzü yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz, bir defa kaçak kimsenin aklından geçmesin.”

TRTHaber .