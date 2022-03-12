İstanbul Havalimanı'ndan önemli açıklama!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'sinin aksama yaşanmadan gerçekleştiğini açıkladı.

DHMİ, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleşmiştir."

"Yolcular, paylaşım ve duyuruları takip etmeliler"

Hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda, yine yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketinin paylaşım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz" denildi. .