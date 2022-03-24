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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

3 Saat Önce
2022-03-24 14:29:50
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da Gümrük ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı geldi.

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti. Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucuyu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. .

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