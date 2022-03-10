İstanbul hava durumu ( 10 Mart–8 Nisan)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar yağısı başladı. Valilik birçok tedbiri açıklarken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor. Peki, İstanbul’da kar ne zamana kadar bitecek? İstanbul’da hava ne zaman normale dönecek?
2022-03-10 13:58:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından “Bugün Güney Ege kıyısı dışında ülkede yağış var. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacak. Kar Marmara'nın doğusunda yoğun olacak. Batı bölgelerde rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek. İstanbul'da bugün hava kar yağışlı, rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. Sıcaklık 4 derece. Kar yağışı pazar akşamına kadar aralıklı olarak devam edecek. Gece sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek.” Açıklamasında bulundu. İstanbul'da oturan kişiler arama motorlarında, ” İstanbul 'da kar yağışı ne zaman duracak? İstanbul 'da hava kaç derece? İstanbul 'da hava ne zaman güneşli olacak?” sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…
İstanbul hava durumu
10 Mar Per
Yer yer kar yağışı, açık hava
3°
0°
11 Mar Cum
Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı
1°
-1°
12 Mar Cmt
Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı
1°
-4°
13 Mar Paz
Güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali
3°
-2°
14 Mar Pzt
Parçalı bulutlu
4°
-2°
15 Mar Sal
Parçalı bulutlu
6°
0°
16 Mar Çar
Çok bulutlu
9°
2°
17 Mar Per
Az bulutlu ve güneşli
7°
3°
18 Mar Cum
Alçak bulutlar
7°
3°
19 Mar Cmt
Rüzgarlı
7°
3°
20 Mar Paz
Rüzgarlı
7°
4°
21 Mar Pzt
Rüzgarlı
8°
4°
22 Mar Sal
Hafif yağmur
6°
3°
23 Mar Çar
Çok Bulutlu
8°
4°
24 Mar Per
Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli
8°
4°
25 Mar Cum
Çok bulutlu
8°
4°
26 Mar Cmt
Güneşli
8°
3°
27 Mar Paz
Hafif yağmur
9°
4°
28 Mar Pzt
Çok Bulutlu
10°
8°
29 Mar Sal
Aralıklı yağış
10°
5°
30 Mar Çar
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
9°
4°
31 Mar Per
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
10°
6°
1 Nis Cum
Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar
11°
9°
2 Nis Cmt
Bulutlu
11°
8°
3 Nis Paz
Sağanak yağış
11°
5°
4 Nis Pzt
Az bulutlu ve güneşli
10°
5°
5 Nis Sal
Az bulutlu ve güneşli
10°
5°
6 Nis Çar
Güneşli
10°
5°
7 Nis Per
Az bulutlu ve güneşli
11°
5°
8 Nis Cum
Güneşli
11°
7°
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