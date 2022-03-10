İstanbul hava durumu ( 10 Mart–8 Nisan)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar yağısı başladı. Valilik birçok tedbiri açıklarken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor. Peki, İstanbul’da kar ne zamana kadar bitecek? İstanbul’da hava ne zaman normale dönecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Silivri ve Beylikdüzü'nde başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından “Bugün Güney Ege kıyısı dışında ülkede yağış var. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacak. Kar Marmara'nın doğusunda yoğun olacak. Batı bölgelerde rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek. İstanbul'da bugün hava kar yağışlı, rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. Sıcaklık 4 derece. Kar yağışı pazar akşamına kadar aralıklı olarak devam edecek. Gece sıcaklık sıfır dereceye kadar düşecek.” Açıklamasında bulundu. İstanbul'da oturan kişiler arama motorlarında, ” İstanbul 'da kar yağışı ne zaman duracak? İstanbul 'da hava kaç derece? İstanbul 'da hava ne zaman güneşli olacak?” sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul hava durumu

10 Mar Per

Yer yer kar yağışı, açık hava

3°

0°

11 Mar Cum

Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı

1°

-1°

12 Mar Cmt

Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı

1°

-4°

13 Mar Paz

Güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali

3°

-2°

14 Mar Pzt

Parçalı bulutlu

4°

-2°

15 Mar Sal

Parçalı bulutlu

6°

0°

16 Mar Çar

Çok bulutlu

9°

2°

17 Mar Per

Az bulutlu ve güneşli

7°

3°

18 Mar Cum

Alçak bulutlar

7°

3°

19 Mar Cmt

Rüzgarlı

7°

3°

20 Mar Paz

Rüzgarlı

7°

4°

21 Mar Pzt

Rüzgarlı

8°

4°

22 Mar Sal

Hafif yağmur

6°

3°

23 Mar Çar

Çok Bulutlu

8°

4°

24 Mar Per

Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli

8°

4°

25 Mar Cum

Çok bulutlu

8°

4°

26 Mar Cmt

Güneşli

8°

3°

27 Mar Paz

Hafif yağmur

9°

4°

28 Mar Pzt

Çok Bulutlu

10°

8°

29 Mar Sal

Aralıklı yağış

10°

5°

30 Mar Çar

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

9°

4°

31 Mar Per

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

10°

6°

1 Nis Cum

Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar

11°

9°

2 Nis Cmt

Bulutlu

11°

8°

3 Nis Paz

Sağanak yağış

11°

5°

4 Nis Pzt

Az bulutlu ve güneşli

10°

5°

5 Nis Sal

Az bulutlu ve güneşli

10°

5°

6 Nis Çar

Güneşli

10°

5°

7 Nis Per

Az bulutlu ve güneşli

11°

5°

8 Nis Cum

Güneşli

11°

7°

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