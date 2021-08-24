DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Mahmut Övür: 'CHP'de büyük kavga var'
Amerikalılar yönetimin internete müdahalesine nasıl bakıyor?
Putin'den kritik 'Afganistan' açıklaması
'Filenin Sultanları'nın rakibi Çekya oldu
Otomobil, 200 metrelik uçuruma devrildi: 3 ölü
'Filenin Sultanları' 8'li finallere yükseldi!
Tansu Çiller’den “Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifi” açıklaması
NATO'dan açıklama: Kabil havalimamı açık kalmalı
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den 'olağanüstü hal' açıklaması
Busenaz Sürmeneli'ye 'son yumruk' jesti
Güneş Sistemi'nde en hızlı dönen asteroid keşfedildi
Samet Aybaba eleştirilere cevap verdi
ABD'de çocuk vakalar 4 kattan fazla arttı
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’ndan 'slogan' açıklaması
İstanbul Emniyeti'nde görev değişimleri

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Emniyeti'nde görev değişimleri

İstanbul Emniyeti'nde görev değişimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 35 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 11 müdür ve emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

2 Saat Önce
2021-08-24 22:06:25
İstanbul Emniyeti'nde görev değişimleri

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş