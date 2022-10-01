İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş: “Suça yelteneni sınır dışı ediyoruz”

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul'da yaşayan göçmen nüfusuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Habertürk'ten Yasemin Güneri, "İstanbul'da yaşayan Suriyeli, Pakistanlı, Afganistanlı ve Iraklı göçmenlerin yanı sıra Ukrayna'dan da göç alan şehirde nüfusun artması ve göçmen sayısının artması suç işleme oranını nasıl düşürdü?" sorusunu İstanbul Emniyet müdürü Zafer Aktaş'a yönelttiğini yazdı.

Aktaş'tan açıklama

"İstanbul'da kayıtlı yaklaşık 1 milyon 200 bin göçmen bulunduğunu vurgulayan Aktaş, “Bu kadar göçmene rağmen suç oranlarında yüzde 90 düşüş var. Çünkü, suça yeltenen göçmeni sınır dışı ediyoruz. Toplam 2 milyon da kayıtsız göçmen var. Bir yıl içerisinde 50 bin kayıtlı göçmeni sınır dışı ettik”

“Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz. Bu nedenle suç işleme oranı oldukça düştü. İstanbul'da yaşayan göçmenler de herhangi bir suça karışırlarsa sınır dışı edileceklerini bildikleri için suç işleme oranlarında büyük bir düşüş yaşandı.” .