İstanbul elektrik kesintisi | 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi hangi illerde? Elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi | İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İlçelere göre değişiklik gösteren kesintiler için ilanlar yayımlandı. Peki ama hangi ilçede kaç gün elektrik gidecek? Hangi ilçede elektrik kesintisi olmayacak? 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi hangi illerde? Elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İlçelere göre değişiklik gösteren kesintiler için ilanlar yayımlandı. Peki ama hangi ilçede kaç gün elektrik gidecek? Hangi ilçede elektrik kesintisi olmayacak? 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi hangi illerde? Elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi

İstanbul'da 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba günlerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Birçok ilçede gerçekleştirilecek olan planlı kesinti, ilçelere göre farklılık gösteriyor.

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