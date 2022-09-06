İstanbul elektrik kesintisi | 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi hangi illerde? Elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik kesintisi | İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İlçelere göre değişiklik gösteren kesintiler için ilanlar yayımlandı. Peki ama hangi ilçede kaç gün elektrik gidecek? Hangi ilçede elektrik kesintisi olmayacak? 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi hangi illerde? Elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...
2022-09-06 09:34:20
İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İlçelere göre değişiklik gösteren kesintiler için ilanlar yayımlandı. Peki ama hangi ilçede kaç gün elektrik gidecek? Hangi ilçede elektrik kesintisi olmayacak? 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi hangi illerde? Elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İstanbul elektrik kesintisi
İstanbul'da 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba günlerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Birçok ilçede gerçekleştirilecek olan planlı kesinti, ilçelere göre farklılık gösteriyor.
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