DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türksat 6A’yı 'Space X' fırlatacak
The Times: İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkarıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Öğretmen E-sınav, MTSK, SRC sınavında PCR testi zorunlu mu? Ehliyet sınavında PCR testi zorunlu mu?
Hizbullah, İran petrolünü ülkeye sokmaya başladı, Lübnan hükümeti 'izin vermedik' diyor
Öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu? MEB-ÖSYM sınav görevlisine PCR testi zorunlu mu?
Trump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek
Bitcoin düşerken, AVAX tarihi zirveyi gördü
İstanbul’daki sarı taksilerle ilgili flaş gelişme
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray E Grubu'nda kaçıncı sırada?
Katarakt ve Tanısı
AB'den Türkiye'de üretilen çocuk giysileri için ''kordon'' uyarısı
Saç Ekimi Hakkında Merak Edilenler – Dr. Hüseyin Kandulu – Hair Health Istanbul
İtalyan gazetesinden Türk SİHA’larına övgü: Oyun değiştirici
Galatasaray - Lazio maç özeti | Galatasaray Lazi maçı dakika dakika özet anlatımı

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul’daki sarı taksilerle ilgili flaş gelişme

İstanbul’daki sarı taksilerle ilgili flaş gelişme

İBB Meclisi, toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na denetim merkezi kurulmasına karar verdi. İlk etapta 15 bin takside i-taksi uygulamasına geçilip tümüne iç ve dış kamera takılacak. Yolcu ve sürücü problemleri denetlenecek.

1 Saat Önce
2021-09-17 09:25:17
İstanbul’daki sarı taksilerle ilgili flaş gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbulluları canından bezdiren taksi sorununa çözümün yolunu i-taksi uygulamasını geliştirmekte ve denetlemekte buldu. i-taksinin yönetim yetkisi İSPARK'tan alınarak Toplu Taşıma Denetim Merkezi kuruldu. İBB Meclisi'nde gündeme gelen toplu taşıma sorunuyla ilgili, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kurulan Taksi Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Sistem ilk olarak i-taksi mecburiyeti bulunan tüm taksilere kamera entegre edilmesiyle başlayacak. Taksi Yönetim Merkezi'nde 24 saat çalışan operatörler taksinin iç ve dış kameralarını kontrol edecek ayrıca taksideki sistem, görüntüleri kaydedecek. Taksilerle ilgili bir şikâyet olduğunda anlık olarak kamera takibi yapılacak ya da kayıtlar incelenecek. i-taksi ile GPRS üzerinden hangi taksinin nerede olduğu, hızı, boş ya da dolu olduğu gibi bilgiler de merkeze iletilecek. Kamera sistemi kısa zaman içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına konulacak ve aynı denetim sistemi onlar için de uygulanacak.

TAKSİCİ HANGİSİNİ İSTERSE

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Meclisi'nde yeni taksi yönetim uygulamalarına da izin verildiğini belirterek, “Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB'nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB'nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek” diye konuştu.

İBB Meclisi'nde çevrimiçi i-taksi uygulaması vermek isteyen firmaların ödeyeceği lisans ücretine de zam yapıldı. İBB en az 500 araçlık organizasyonlarda kullanılmak üzere 5 yıllık lisans ücretini 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarttı.

85 PERSONEL İZLEYECEK

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yeni kurulan ve 85 denetim personelinin bulunduğu bu merkezden 15 bin taksi ile 7 bin minibüs ve taksi dolmuşu izleyeceklerini, daha sonra da bunlara diğer toplu taşıma araçlarının ekleneceğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş