İstanbul'daki Çinli kadın cinayetinde karar açıklandı

Küçükçekmece'de 3 yıl önce, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'yu takip edip kaçıran, valize koyarak öldüren ve cesedini Bilecik'e gömen 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklardan yargılama sırasında ölen Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davanın düşmesine, bir sanığın da beraatine karar vedildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık getirilirken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman son savunmalarında, öldürme olayıyla ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi. Sanıklardan Yunuscan Türkistanlı, 3 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, Abdulselam isimli kişinin öldürülen Lisha Yu'dan alacaklı olduğunu belirterek, "Tasarlayarak ve fikir eylem iş birliği yoktur. Ölen kişiyle tanışıklığım da yoktur. Buradan Abdulselam'a sesleniyorum. Teslim olsun, aklanmamızı istiyorum" diye konuştu. Sanıklardan Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman ise kendilerine iftira atıldığını söyleyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Diğer tutuklu sanık Yunuscan Türkistanlı "Olayla ilgim olmasa da bir kişinin ölmesi nedeniyle pişmanım. Çinli birine düşmanlığım yoktur. Ailesinden çok özür diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme 'iyi hal' indirimi uygulanmamasına hükmetti. Ayrıca, sanıkların 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, kovuşturma aşamasında ölen sanık Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davayı düşürürken, sanık Kasım Yarkenli'nin de tüm suçlardan beraatine hükmetti.

İSTANBUL'DA KAÇIRIP, BİLECİK'TE GÖMMÜŞLERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Lisha Yu'nun 2 Ekim 2019'da kaldığı otelden çıktıktan sonra aracının, sanıklar Yunus Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Abdulvahap Abdurrahman tarafından takip edildiği, sanıkların Küçükçekmece'de Lisha Yu'nun aracına arkadan çarparak kaza süsü verdiği anlatıldı. Lisha Yu'nun aracından indikten sonra kaçırılarak Sultanbeyli'de bir adrese götürüldüğü belirtilen iddianamede, sanıklar Türkistanlı ve Abdurrahman'ın, kadını bir valize koyup, Bilecik'e götürdüğü bildirildi. İddianamede kadının valize konulduktan sonra öldüğünün tespit edildiği belirtilerek, cesedinin Bilecik Söğüt'te sanık Tamuygur'un arazisine gömüldüğü kaydedildi.

İddianamede sanıklar Yunus Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abddurrahman ve Hüseyin Ahmed hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Kasım Yarkenli hakkında ise, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme' suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. DHA