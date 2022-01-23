DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödeme süresi 31 Ocak'ta sona eriyor
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Beren Saat'ten ''Erdoğan ve Sezen Aksu'' açıklaması
Bitcoin ve kripto paralarda büyük kayıp
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City uçuşa geçti
Elon Musk'ın SpaceX'i, uzaydan kargo taşımaya hazırlanıyor
Resmî Gazete'de yayımlandı: İşte Türkiye Uzay Ajansı'na girmek için aranan şartlar
Oyuncu Gonca Vuslateri’den senarist Gülse Birsel'e fatura tepkisi
İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Mehmet Ocaktan: Sezen Aksu’ya yapılanlar yüreğime ağır geliyor
Türkiye'den yurtdışına 8 milyar dolarlık yardım
“Mezartaşımızı okuyamaz hâle geldik” diye ağlamayı bırakın! Artık bildiğimiz yazıyı bile okuyamıyoruz!
İslam Memiş: Doları düşürecek yeni hamleler geliyor
Tonga’daki yanardağ patlaması sonrası petrol sızıntısı: Ekosistem tehlike altında!
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Sezen Aksu tepkisi

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu.

1 Saat Önce
2022-01-23 10:13:23
İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye kesiminde yoldan çıkan yolcu otobüsü 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın nedeni belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş