İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye kesiminde yoldan çıkan yolcu otobüsü 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın nedeni belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. .