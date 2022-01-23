İstanbul’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu.
2022-01-23 10:13:23
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye kesiminde yoldan çıkan yolcu otobüsü 30 metrelik şarampole devrildi.
Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı.
Henüz kazanın nedeni belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. .
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