İstanbul'da yılbaşı için hangi tedbirler alındı? Yılbaşı virüs tedbirleri nasıl olacak? Türkiye'de yılbaşı tedbirleri

İstanbul'da yılbaşı için hangi önlemler alındı? Yılbaşı virüs tedbirleri nasıl denetlenecek

Bu akşam İstanbul'da yoğun bir yılbaşı trafiği var. İstanbul Valiliği de yayınladığı billdiri ile alınan tedbirleri duyurdu

İstanbul'da kaç polis görev alacak?

İstanbul'da bu gece 2 bin 231 jandarma, 44 bin 758 emniyet görevlisi ve 167 Sahil Güvenlik personelini görev yapacak.

İstanbul'da acil durumlar için aranacak numaralar



112 Acil Çağrı Merkezi

153 İBB Beyaz Masa

185 Su Arıza İhbar

186 Elektrik Arıza İhbar

187 Doğalgaz Arıza İhbar

Türkiye geneli hangi tedbirler alındı?

İçişleri Bakanlığı da açıklamasında tedbirleri duyurdu. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlikten oluşan 340.351 personel, 55.466 ekip görev alacak, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekten de yararlanılacak.

Ülke genelinde trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

İHA ve drone gibi hava araçları ile motorize ekipler etkin şekilde kullanılacak

Virüs tedbirleri nasıl uygulanacak?

Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe vb. yerlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile Bakanlığımızca yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.