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İstanbul'da Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması

İstanbul'da Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması

İstanbul'un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması gerçekleştiriliyor.

3 Saat Önce
2021-08-25 21:14:52
İstanbul'da Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı Şubelerinin yanı sıra Özel Harekat Ekipleri de katılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki Yeditepe Huzur Asayiş Uygulamasında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor

Uygulama kapsamında şüpheli araçlar aranırken, kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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