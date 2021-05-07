İstanbul'da yarın hangi semt pazarları kurulacak?

Alınan yeni karara göre, tam kapanma döneminde semt pazarları cumartesi günü kurulacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, yarın kurulacak semt pazarlarının listesini yayımladı. Tam kapanma döneminde 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulacağı mahalleler belirlendi.