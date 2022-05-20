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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı' adlı program dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

46 Dakika Önce
2022-05-20 20:32:53
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamada, "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adı altında yapılacak etkinlik nedeniyle yarın saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, alternatif güzergahların; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendiği duyuruldu. AA

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