İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı' adlı program dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.