İstanbul'da yakalanan PKK'lı, Karayılan ile irtibatını anlattı

Bombalı saldırı hazırlığında İstanbul'da yakalanan PKK'lı terörist Mehdi Mıhçı tutuklandı. Mıhçı, savcılıktaki ifadesinde, terör örgütüne nasıl katıldığını, terörist elebaşı Karayılan ile irtibatını ve İstanbul'a nasıl geldiğini anlattı.

İstanbul'da bombalı saldırı yapmak amacıyla İran üzerinden Türkiye'ye giren terörist Mehdi Mıhçı, emniyetin başarılı operasyonuyla İstanbul Fatih'te sahte kimlikle yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan PKK'lı terörist Mıhçı, örgüte nasıl ve ne zaman girdiğini anlattı.

"2014 yılında PKK terör örgütüne katıldım. Bu nedenle sahte kimlik kullandım. Öncelikle Avaşin'e gittim, orada Şervan'a 'yeni savaşçı birliğine' katıldım, eğitim aldım. Burada Baton Cilo kod adını kullanıyordum. 2015 yılına kadar o bölgedeydim."

"Ağrı Doğubayazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım"

Bu yıla kadar Irak'ta olan Mehdi Mıhçı, Türkiye'ye nasıl geldiğini anlatarak, "2022 yılının temmuz ayında Irak'tan İran tarafına geçtim. İran'dan da Ağrı Doğubayazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. Irak'tan Türkiye sınırına kadar 1200 dolar para verdim. Doğubayazıt'tan İstanbul'a gelene kadar 9 bin TL para verdim kaçakçılara." dedi.

Murat Karayılan ile görüştü

PKK elebaşlarından Murat Karayılan ile olan fotoğrafı ile ilgili de konuşan terörist Mıhçı, "Göstermiş olduğunuz fotoğraf bana aittir. Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere geldi. Orada hepimizle fotoğraf çekilmişti. Bu fotoğraf o zamanın fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.

İstihbarat birimlerinin çalışmaları ve itirafçı beyanlarına göre PKK'lı Mıhçı, terör örgütünün sözde özel kuvvetlerinde yer aldı ve bomba yapım eğitmeniydi.

Terörist Mıhçı'nın PKK'daki faaliyetleri itirafçının beyanlarıyla da ortaya çıktı.

"2018 yılında Kandil alanında gördüm. O dönem özel kuvvetler biriminin sabotajcısı olarak faaliyet yürütmekteydi. Türk askerlerinin geçebileceği güzergahlara mayın yerleştiriyordu. Hala eğitmen olarak faaliyet yürütmektedir."

Terörist Mıhçı'nın terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'a geldiği de tespit edilmişti. Bombalı saldırı yapmayı planlayan Mıhçı, tutuklandı.

TRTHaber