İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li tutuklandı

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve 15 Eylül günü İstanbul'da yakalanan DHKP/C üyesi Kerim Kaya tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saklandığı örgüte ait hücre evinde yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede Nöbetçi savcılıkça tekrar ifadesi alınan Kaya, nöbetçi hakimlikçe DHKP/C'ye üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kerim Kaya'nın, DHKP/C'nin silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçleri, devlet yönetim kademelerindeki görevliler, siyasi parti yöneticileri, örgütsel davalara bakan hakim ve savcılara yönelik suikast ya da intihar saldırısı tarzı terörist eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Kerim Kaya, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 15 Eylül günü Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.