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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

46 Dakika Önce
2021-11-09 22:53:54
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Güngören, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Ataşehir ilçeleri ile Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin'deki 29 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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