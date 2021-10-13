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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da taksicilere denetim: Yolcu seçenlere ceza yağdı

İstanbul'da taksicilere denetim: Yolcu seçenlere ceza yağdı

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Taksilere binen sivil trafik polisleri tarafından kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Yolcu seçtikleri gerekçesiyle 3 taksi sürücünün aracı bağlanarak otoparka götürüldü.

1 Gün Önce
2021-10-13 14:42:31
İstanbul'da taksicilere denetim: Yolcu seçenlere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde kurallara uymayan şoförleri denetim noktasında durdurdu. Polis ekiplerinin, kendilerini almayan taksi sürücülerini de ihbar ettikleri denetimde, taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

YOLCU SEÇENLERİN ARAÇLARI OTOPARKA ÇEKİLDİ

Denetim kapsamında toplam 3 taksi sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL ve emniyet kemeri takmamaktan 144 TL para cezası kesildi.

Öte yandan 3 taksi sürücüsüne, yolcu seçtikleri gerekçesiyle bin 339 TL ceza yazıldı 3 taksi bağlanarak, otoparka çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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