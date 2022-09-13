İstanbul’da suya dev zam

İstanbul’da suya yüzde 40.38 oranında zam yapıldı. Zam kararı İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.

İBB Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü. Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı. Oturumda İSKİ; artan personel, elektrik ve doğalgaz giderleri nedeniyle suya yüzde 99.8 civarında zam teklifinde bulundu. Konutlarda 0-15 metreküp arası için metreküp fiyatı 16.65 TL, 16-30 metreküp arası için 24.90 TL, 31 metreküp ve üzeri için 34.50 TL önerildi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, teklifin revize edilmesini teklif etti. Teklifi fahiş bulduklarını belirterek yüzde 100'e yakın zam teklifinde bulunulduğunu söyledi. Gökkuş; AKP, MHP, CHP, İYİ Parti grupları olarak 0.15 metreküp 1. Kademe konut için 11.69 TL, 16-30 metreküp arası için 17.56 TL önerdiklerini açıkladı.

Bütün kademeler için toplam yüzde 40,38'lik zam oybirliği ile kabul edildi. .