İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ'nin açıklamasıyla İstanbul'da su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt'ta hangi mahalleler su kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...