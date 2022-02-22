İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt su kesintisi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ'nin açıklamasıyla İstanbul'da su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt'ta hangi mahalleler su kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...
2022-02-22 11:31:46
Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ'nin açıklamasıyla İstanbul'da su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt'ta hangi mahalleler su kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...
Büyükçekmece, Güngören ve Esenyurt su kesintisi
Büyükçekmece
Büyükçekmece; Kamiloba Mahallesi, Celaliye Mahallesi su kesintisinden etkilenecek. Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt
Yeşilkent Mahallesi, Pınar Mahallesi su kesintisinden etkilenecek. Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Güngören
Haznedar Mahallesi, Güven Mahallesi su kesintisinden etkilenecek. Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğü açıklaması
İSKİ su kesintisine ilişkin Twitter'dan "21 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 903 bin metreküp 22 Şubat 2022 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı % 80,18" açıklamasında bulundu.
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