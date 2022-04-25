İstanbul'da polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
Fatih'te görev başındaki polis memuru Zafer Mat'ın kafasına taş atarak yüksekten düşüp şehit olmasına sebep olan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
2022-04-25 00:03:09
Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Burhan B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayvansaray Mahallesi'nde dün gece bir kişiyi yakalama çalışması yürüten polislerden Zafer Mat (48), şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Taşı attığı tespit edilen zanlı Burhan B. gözaltına alınmıştı.
İşlemleri tamamlanan Burhan B. adliyeye sevk edilmişti. AA .
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