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TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 10 Mart'tan 14 Mart'a kadar tatil edildi.

2 Saat Önce
2022-03-09 13:19:16
İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

Kentteki üniversiteler de söz konusu tarihlerde tatil olacak. 

Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personeli de perşembe günü idari izinli sayılacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

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