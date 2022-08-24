İstanbul'da okul servis ücretlerine zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.
2022-08-24 15:52:08
İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin Ağustos ayı toplantısında, okul ve personel servis ücretlerine son 4 aydaki asgari ücret ve enflasyon ortalamasına tekabül eden yüzde 19,21 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul'da 0-1 kilometre okul servis ücreti aylık 554 liradan 660 liraya yükseldi.
En yakın mesafe (0-1 km) 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı. .
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