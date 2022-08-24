İstanbul'da okul servis ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin Ağustos ayı toplantısında, okul ve personel servis ücretlerine son 4 aydaki asgari ücret ve enflasyon ortalamasına tekabül eden yüzde 19,21 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul'da 0-1 kilometre okul servis ücreti aylık 554 liradan 660 liraya yükseldi.

En yakın mesafe (0-1 km) 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı. .