İstanbul’da ne kadar ücretsiz istanbulkart’lı var?

İETT ücretsiz akbilden kimler faydalanıyor? İstanbul’da ne kadar ücretsiz İstanbul kartı var? İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olan Belbim tarafından geliştirilip üretilen akıllı şehir kartıdır. 2009 Yılından beridir aktif olarak kullanımı yapılmaktadır. İstanbul kart ile ilgili olarak en çok araştırılanlar arasında İstanbul ilinde ne kadar ücretsiz İstanbulkartın olduğu merak konusu. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İte merak edilen detaylar.

İstanbul'da Ne Kadar Ücretsiz İstanbulkartlı Var?

İstanbul'da ne kadar ücretsiz İstanbul kartı var? Belbim sisteminde kayıtlı olarak ve bunun dışında Bakanlıklar tarafından vatandaşlara verilen ücretsiz kartlar toplamda 1.512.931 adet kart mevcuttur. Ayrıca ücretsiz kartlarda günlük olarak ortalama 784.740 defa kullanım yapılmaktadır.

2022 İstanbulkart Ücreti Ne Kadar Oldu?

İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? Anonim İstanbulkart yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya yükseldi. Bununla birlikte öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli Kart ile Ücretsiz Kart ve Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştır.

Ücretsiz İstanbulkart Kimlere Verilir?

Ücretsiz seyahat kartını kimler alabilir? Ücretsiz İstanbulkarttan, engel durumu olan, yaşlılar, gazi ve şehit yakını olan kişilere ücretsiz seyahat kartı imkanı sunulmaktadır.