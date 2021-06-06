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Bakanlıktan 'müsilaj' genelgesi

İstanbul’da müsilaj temizliği başladı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj temizleme çalışmaları başladı.

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06.06.2021 14:55:06
İstanbul’da müsilaj temizliği başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı.

Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti.

Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Tamer Çobanoğlu yapılan temizlikle ilgili "Bugün itibarıyla Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdüreceğiz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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