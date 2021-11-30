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İstanbul'da 'motokurye ve scooter' yasağı

İstanbul'da yarın akşama kadar motokuryelik yapılamayacak

47 Dakika Önce
2021-11-30 00:43:29
İstanbul'da 'motokurye ve scooter' yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağını duyurdu.

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: "İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bugün saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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