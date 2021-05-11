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İstanbul'da ''Mescid-i Aksa'' protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

İstanbul’da yüzlerce kişi İsrail polisinin Filistinlilere karşı düzenlediği saldırıları protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

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11.05.2021 01:27:33
İstanbul'da ''Mescid-i Aksa'' protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

İstanbul'da, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi. İhlas Haber Ajansı bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelenlerin ‘Kahrolsun İsrail' sloganlarıyla İsrail'e tepkilerini gösterdiği görüntüleri paylaştı.

Ankara'da da İsrail'in saldırıları protesto edildi, TBMM önünde başlayan yürüyüş, İsrail Büyükelçiliği konutu önüne kadar devam etti.

İstanbul ve Ankara dışında İsrail'in saldırılarına karşı Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2 bin kişi ABD Konsolosluğu önünde toplandı.

Polis, eylemcilerin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemli alırken, kalabalık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Sivil toplum temsilcileri tek tek mikrofonu ellerine alarak İsrail'in saldırılarını lanetledi. Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce kişi, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı.

Adana dışında ise Tokat, Niğde, Şırnak, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Tekirdağ, Yalova, Van ve çok daha fazla ilde çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sivillere saldırısını protesto etmek için protesto düzenledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan