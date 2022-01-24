İstanbul'da mesai saati bitimi erkene çekildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle mesaiye düzenleme yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir" sözlerini kullandı.

UÇUŞLAR DA DURDURULDU

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği şehirde, uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar erteleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda pistte yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu. .